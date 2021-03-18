В Ярославле повысился спрос на «вторичку» в пятиэтажках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле, отмечают аналитики «Авито», спрос на вторичное жилье в пятиэтажных домах увеличился на 5%, а стоимость таких квартир – на 14%.

Пятиэтажные дома в России условно можно разделить на два типа: «хрущевки», построенные в 60-70-е годы прошлого века, многие из которых не соответствуют современным требованиям, и новостройки. Первые привлекательны не такой высокой стоимостью и возможностью попасть под программу реновации, что актуально для столицы и Санкт-Петербурга.

В Ярославле средняя стоимость квадратного метра в пятиэтажках чуть более 52 тысяч рублей, это на 14% выше, чем годом ранее. Вырос интерес к четырехкомнатному жилью, к «двушкам» и «трешкам». По данным за февраль этого года, 35% всего спроса приходится на квартиры в пятиэтажных домах.

Среди регионов максимальный рост спроса на пятиэтажки на вторичном рынке в феврале нынешнего года относительно предыдущего наблюдался в Сочи (+55%), Новосибирске (+54%) и Челябинске (+44%). Наиболее значительное повышение цен было зафиксировано в Калининграде - на 42%, Сочи - на 28% и на 27% - в Омске, Санкт-Петербурге, Севастополе и Иркутске. Одновременно самая высокая стоимость на квартиры в пятиэтажках отмечена в Санкт-Петербурге (139 тыс. руб./кв.м), Сочи (131 тыс. руб./кв.м) и Севастополе (108 тыс. руб./кв.м), что сопоставимо с тенденциями, характерными для рынка жилья в целом.