В Ярославле девушка упала с балкона многоэтажки

Девушка упала с 12 этажа. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вчера, 17 марта, на улице Батова в Дзержинском районе произошло ЧП. С балкона общего пользования на 12 этаже многоэтажки упала девушка. От полученных травм она скончалась. Пострадавшей было 18 лет. По информации, предоставленной КП-Ярославль, девушка училась в сельскохозяйственной академии.

Следователи регионального СКР проводят доследственную проверку, устанавливаются все причины случившегося.

Меньше месяца назад в Ярославле 7-летняя девочка выжила после падения с 7-го этажа. Благодаря сугробу, который оставили коммунальщики, ребенок отделался лишь сотрясением мозга.