В Ярославской области мужчину придавило ковшом трактора

Мужчину, который лежал в стоге сена, раздавило ковшом трактора Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧП рядом с селом Глебовское Ярославской области произошло в конце октября прошлого года. Мужчину, который лежал в стоге сена, раздавило ковшом трактора. Тракторист, укладывавший лапник, опустил ковш, не заметив под ним человека. Потерпевший получил множество травм и скончался.

- Потерпевшему была нанесена тупая травма груди, живота и позвоночника, а также разрывы ткани печени, переломы. Все это повлекло внутреннее кровотечение и привело к кровопотери, которая стала причиной смерти, - рассказали в Переславском районном суде Ярославской области.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». По версии следствия, если бы он был внимательнее, трагедии удалось бы избежать.

Однако в суде сторона обвинения ходатайствовала о прекращении уголовного преследования. Ранее тракторист судим не был, на работе о нем отзывались хорошо, на учетах у врача психиатра и врача нарколога не состоит. После выяснения всех обстоятельств суд назначил мужчине штраф 50 тысяч рублей, который он обязан выплатить в течение полугода.