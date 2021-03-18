В Ярославле отменили некоторые коронавирусные ограничения

В Ярославском регионе разрешили заполнять трибуны на спортивных мероприятиях на 75% Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 17 марта в Ярославском регионе разрешили заполнять трибуны на спортивных мероприятиях на 75%, раньше можно было только на 50%. Кроме этого, отменили ограничение по загрузке учреждениях спортивной подготовки, но вход для родителей воспитанников по прежнему запрещен.

- Ровно год назад пандемия пришла и в Ярославскую область. 17 марта в регионе в первый раз официально подтвердился случай заболевания коронавирусом, - сказал губернатор Дмитрий Миронов. - Тогда было сложно представить, что нам предстоит пройти и пережить вместе. Сейчас ситуация выправляется и вселяет осторожный оптимизм – этого нам удалось добиться исключительно совместными усилиями. Главное, не расслабляться, продолжать заботиться о своем здоровье и постараться вынести из этого времени главное: в любой ситуации важен человек.

Изменения уже закреплены в правительственном постановлении.