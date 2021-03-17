"Люди живут, как в каменном веке": в Ярославской области люди сидят без света по 12 часов

Спецслужбы приехали в Щедрино решать устранять проблемы со светом. Фото: "Подслушано в Щедрино".

16 марта жителей поселка Щедрино Ярославской области оставили без воды, света и газа без предупреждения. К сожалению, по словам щедринцев, такая ситуация стала обыденностью, проблема тянется с 2017 года. Рекордное количество часов без электричества - 12, квартиры отапливаются котлами, которые не работают без света, вода тоже автоматически отключается.

- Прошлый год был рекордным по отключению электричества. Люди сидели без электричества от 30 мин до 12 часов. У многих выходит из строя техника, - пишут жители в группе "Подслушано Щедрино".

Оказалось, что 16 марта из-за погодных условий в поселке сгорел наконечник кабеля, произошло короткое замыкание, устранили. Но сегодня, 17 марта, появилась новая проблема - в домах нет воды с 8 утра.

- Третий день,как в джунглях живем. Понятно,что аварии,форсмажоры, но хотелось бы получать какую-то информацию о ходе работ и запланированных сроках устранения неполадок. Нужно хоть как-то распланировать жизнь, - пишет Мария Шарова.

На этот раз причина - утечка газа. Люди живут, как на пороховой бочке.