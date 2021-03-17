Супруги из Ярославля за неделю перевели мошенникам 1,8 миллиона рублей

Потерпевшие отдали мошенникам 1,8 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На протяжении целой недели супружеская пара из Ярославля переводила деньги мошенникам. За несколько дней на доверчивости ярославцев злоумышленники «заработали» 1,8 миллиона рублей.

Действовали они по старой, но хорошо отработанной схеме. Потерпевшей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил о подозрительных операциях с ее счетами.

- Под предлогом оказания помощи в поимке этих мошенников, убедил оформить кредиты и перевести их на «безопасные» счета. На протяжении недели супруги оформляли займы в разных банках и выполняли указания злоумышленников, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В полицию обратилась 68-летняя потерпевшая. По ее словам, она слышала о подобных преступлениях, но во время разговора не смогла отличить обман. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».