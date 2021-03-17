Ярославский депутат по иску о защите чести и достоинства заплатит 10 тысяч рублей

Красноперекопский суд Ярославля рассмотрел иск о защите чести и достоинства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красноперекопский суд Ярославля рассмотрел иск о защите чести и достоинства. Истец – руководитель общественного движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой, ответчик – депутат муниципалитета города Дмитрий Петровский.

Народный избранник оказался не сдержан и на своей странице в «Фейсбуке» несколько раз оскорбил Андрея Броя. Тот не стал идти по пути депутата и отвечать ему на страницах в соцсетях, а перенес конфликт в правовое поле.

За публичные оскорбления Андрей Брой потребовал 100 тысяч рублей, но суд удовлетворил его иск частично.

- С Петровского в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч рублей и судебные расходы, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.