Первый пациент: год назад в Ярославле выявили первого зараженного COVID-19

В тот день COVID-19 выявили у 21 россиянина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ровно год назад, 17 марта 2020 года, в Ярославской области выявили первого человека, зараженного коронавирусом. Вместе с мужем 40-летняя ярославна вернулась из Доминиканы. После того, как диагноз подтвердился, супругов поместили в специальный бокс инфекционной больницы.

- Не так страшен вирус, как ажиотаж. Мы контролируем ситуацию, - сказал тогда на заседании оперативной группы губернатор региона Дмитрий Миронов.

В тот день COVID-19 выявили у 21 россиянина, все они посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.

За минувший год в Ярославской области COVID-19 подхватили 34777 человек, 456 из них скончались.