В мэрии Ярославля извинились перед горожанами за уборку улиц Фото: Полина Вачнадзе

Директор департамента городского хозяйства Ярославля Ярослав Овчаров отчитался перед депутатами областной Думы о работе по уборке города.

- Было задействовано 66 единиц техники. В первую очередь уборка проводится на дорогах с максимальным трафиком, и там, где проходят маршруты общественного транспорта. Работы проводятся в круглосуточном режиме в две смены, - в который раз повторил Ярослав Овчаров.

И назвал основные проблемы, которые возникли в Ярославле в эту зиму: снежно-ледяные образования на тротуарах и остановках, снежные валы у бордюров, колеи на дорогах и подтопление улиц.

- В связи с этим приносим свои извинения жителям города за трудности, с которыми они столкнулись, - сказал директор ДГХ.

Заместитель председателя Ярославской областной Думы, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас не удержался от претензий.

- Я соглашусь с нашими депутатами, которые говорят, что зауженность проезжей части налицо, транспорт идет в одну колею, из Брагино не выехать. Задержки, пробки, люди тратят часы на дорогу. И сегодня говорить о том, что у нас было морозно или шел дождь позавчера, а теперь все нормально - неправильно, - экс-градоначальник.