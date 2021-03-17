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Происшествия17 марта 2021 11:46

В Ярославле мужчина в лифте домогался 13-летнюю девочку

Возбуждено уголовное дело, нападавшего ищут
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело, нападавшего ищут

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле мужчина напал на 13-летнюю девочку. ЧП произошло в многоэтажном доме: мужчина вместе с подростком зашел в лифт и там начал домогаться ребенка. Серьезных последствий, к счастью, удалось избежать – нападавший не стал продолжать начатое и скрылся с места происшествия.

Родители девочки написали заявление в полицию. Мужчину разыскивают.

- Возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые в таком случае мероприятия, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Криминал