Спасатели проверили, как в Ярославской области проходит начало паводка

С вертолета искали наиболее уязвимые места
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Сотрудники регионального МЧС провели авиационную разведку: облетели Ярославскую область, чтобы проверить состояние льда на водоемах, обнаружить промоины и места возможных подтоплений.
Во время облета осмотрели затороопасные участки в акватории Горьковского водохранилища в Некрасовском и Тутаевском районах – на данный момент угрозы заторов нет. Пролетели над прудами-накопителями НПЗ имени Менделеева: там в настоящее время тоже обстановка нормальная, вероятности попадания отходов производства в реку Печегда сейчас отсутствует.
- На данный момент в Ярославской области нет подтоплений. За прохождением весеннего половодья будем следить регулярно, - сообщили в ведомстве.
В ближайшее время предстоит работа с любителями зимнего лова рыбы. Несмотря на повышение температур и непрочность льда на Рыбинском водохранилище зафиксирован массовый выход на лед рыбаков.
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