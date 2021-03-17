Спасатели проверили, как в Ярославской области проходит начало паводка

С вертолета искали наиболее уязвимые места Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сотрудники регионального МЧС провели авиационную разведку: облетели Ярославскую область, чтобы проверить состояние льда на водоемах, обнаружить промоины и места возможных подтоплений.

Во время облета осмотрели затороопасные участки в акватории Горьковского водохранилища в Некрасовском и Тутаевском районах – на данный момент угрозы заторов нет. Пролетели над прудами-накопителями НПЗ имени Менделеева: там в настоящее время тоже обстановка нормальная, вероятности попадания отходов производства в реку Печегда сейчас отсутствует.

- На данный момент в Ярославской области нет подтоплений. За прохождением весеннего половодья будем следить регулярно, - сообщили в ведомстве.

В ближайшее время предстоит работа с любителями зимнего лова рыбы. Несмотря на повышение температур и непрочность льда на Рыбинском водохранилище зафиксирован массовый выход на лед рыбаков.

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