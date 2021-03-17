«Цирк на воде»: в Ярославле трактор убирал лужу из двора щеткой

в Ярославле трактор убирал лужу из двора щеткой. Скриншот с видео Анастасии Патрикеевой

В Ярославле попытались найти новый способ ликвидации луж во дворах. Зачем убирать и вывозить снег, чистить ливневки или, на худой конец, откачивать то, что скопилось, если можно пригнать трактор со щеткой и гонять волны? Неравный бой техники с водой в Заволжском районе засняли на видео ярославцы и выложили в соцсети.

- У нас в Ярославле снова цирк на воде. Это новое юмористическое шоу? – задает риторический вопрос автор ролика Анастасия Патрикеева.

Трактор катается по огромной луже, периодически разбрызгивая воду на несколько метров по сторонам. Несмотря на все усилия водителя, лужа меньше не становится.

Автор видео предложила свой вариант, как можно избавиться от скопившееся во вдоре воды:

- Насосом откачать на другую сторону двора, там есть действующая ливневка. Далее – найти люк и прочистить его механическим путем, либо реагентами.

- Шел 21 век, люди вовсю летали в космос. Работали над созданием робототехники. Только в России дороги посыпают вручную и гоняют лужи тракторами, - замечает в комментариях Дмитрий Бычков.