Руководитель ярославских коммунистов оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение митинга

Кировский районный суд признал Александра Воробьева виновным в совершении административного преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Ярославля признал руководителя областного отделения КПРФ Александра Воробьева виновным в совершении административного преступления. А именно, в проведении несогласованного митинга 23 февраля на площади Труда.

- В 12 часов Александр Воробьев организовал и провел несогласованное публичное мероприятие в форме митинга, в котором приняли участие около 60 человек. Назначено административное наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Однако на своей странице в соцсети лидер местных коммунистов назвал это не митингом, а встречей с избирателями. Судя по всему, Александр Воробьев будет обжаловать решение Кировского суда в вышестоящей инстанции.