Стало известно расписание летних полетов из Ярославля в Краснодар Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июня самолеты из Ярославля в Краснодар и обратно начнут летать по летнему расписанию. Полеты запланированы на вторники и субботы, время в пути – 2,5 часа на 100-местном лайнере SSJ-100 компании «Азимут».

Летнее расписание будет действовать до 31 августа. Вылет из Краснодара в 08:15, прилет в Ярославль в 10:40. Из Ярославля вылет в 11:30, прибытие в Краснодар в 13:50.

В прошлом году за три летних месяцев рейсами воспользовались более 4 тысяч пассажиров. С апреля по май самолеты из Ярославля на юг страны также летают, уточнить расписание можно по телефону (4852)43-18-00.