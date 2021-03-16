Виктор Золотов в Ярославле вручил сотрудникам Росгвардии сертификаты на 18 автомобилей

Главнокомандующий нацгвардией РФ Виктор Золотов посетил Ярославскую область Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 16 марта, Ярославскую область посетил главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Вместе с главой региона Дмитрием Мироновым он наградил особо отличившихся сотрудников ведомства. Им вручили медали «За проявленную доблесть» и «За заслуги в укреплении правопорядка».

Главным подарком ярославскому управлению Росгвардии стали сертификаты на 18 новых машин. 15 из них предназначены для вневедомственной охраны.

– Подразделения, дислоцированные в Ярославской области, вносят достойный вклад в дело обеспечения правопорядка и региональной безопасности, – сказал Виктор Золотов. – По итогам прошлого года с участием ОМОН и СОБР проведено более 700 спецопераций, обеспечена безопасность почти 130 массовых мероприятий. Подчеркну: эффективная работа всех сил правопорядка и безопасности в регионе не только позволяет сохранять контроль за криминогенной ситуацией, но и способствует развитию экономического потенциала, включая наращивание объемов туристической индустрии и укрепление промышленности.