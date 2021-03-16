Спустя год: как ковид-эпоха поменяла режим ярославцев

В компании Tele2, проанализировали, как новые реалии повлияли на различные сферы жизни людей Фото: Олег ЗОЛОТО

В компании Tele2, проанализировали, как новые реалии повлияли на различные сферы жизни людей, а также собрали наиболее интересные факты.

В частности, рабочий день клиентов оператора удлинился, при этом они стали больше отдыхать – в том числе в интернете, обновили смартфоны и перешли на сервисы онлайн. Жители покинули центры городов, в результате спрос на интернет начал прогрессивно расти в спальных районах и пригородах. К маю 2020 года объем трафика Tele2 в Ярославской области увеличился на 30%, а к концу ковидного года – в 1,6 раза.

- Прошлой весной мы оперативно отреагировали на изменения и перенаправили инвестиции на развитие сети в те локации, где наблюдался максимальный всплеск активности пользователей. Речь идет про населенные пункты по направлениям на Рыбинск, Данилов, Любим, Ростов, вдоль трассы на Кострому. Также были модернизированы наиболее загруженные базовые станции, усовершенствовано покрытие в городах и районах области. Это позволило обеспечить стабильным доступом в Сеть всех желающих. На сегодняшний день в зоне охвата 4G проживает свыше 97% населения Ярославского региона, - рассказал директор макрорегиона «Центр» Tele2» Денис Маликов.

В разгар самоизоляции – с апреля по июль, жители начали массово выходить в интернет не в привычный промежуток с 6:00 до 7:00 утра, а в интервале между 7:00 и 8:00. Это дает возможность сделать вывод, что абоненты просыпались на час позже. Однако уже в августе они вернулись к обычному режиму.

Любопытно, что с переходом значительной части населения на удаленную работу период дневной интернет-активности пользователей увеличился на 2 часа и теперь заканчивается около 20:00. Это позволяет предположить, что трудовой день жителей удлинился. При этом показатель до сих пор не вернулся к докарантинным значениям и более того – не имеет предпосылок к этому. По данным big data Tele2, в начале пандемии поток поездок внутри региона сократился на треть, сообщает пресс-служба оператора.