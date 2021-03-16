В Рыбинске двух рыбаков сняли с отколовшейся льдины Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Спасатели Рыбинска вчера, 15 марта, были подняты по тревоге: на Волге в районе ДК «Полет» на дрейфующей льдине оказались два рыбака. До берега было всего 70 метров.

- Сообщение поступило в 16:25. К спасению рыбаков было привлечено 17 человек, 7 единиц техники. Уже в 16:50 рыбаки были сняты со льдины и доставлены на сушу, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Теперь любителям зимней рыбалки грозит штраф за выход на лед в запрещенном месте – 3 тысячи рублей.

- Нахождение на льду в данном месте запрещено всегда вне зависимости от погодных условий, температуры воздуха и толщины льда, - уточнили спасатели.