В Ярославле умер защитник МХК «Динамо» Тимур Файзутдинов. ФОТО: МХК "Динамо Санкт-Петербург"

Сегодня, 16 марта, в ярославской больнице скончался защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Ему было 19 лет.

Больше трех дней ярославские врачи боролись за жизнь хоккеиста, который получил травму в матче в ярославским «Локо». Шайба попала в голову, в тяжелом состоянии Тимур был госпитализирован в соловьевскую больницу.

- Сегодняшний матч четвертьфинала ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург» - «Нефтяник» пройдет в память о нашем игроке и начнется с минуты молчания. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания в память о Тимуре, - написали в группе клуба.

Родные, близкие, коллеги Тимура до последнего верили, что он выживет. Но состояние его, несмотря на все усилия ярославских врачей и медиков из федеральных центров, оставалось критическим.