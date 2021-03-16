Ярославские и питерские хоккеисты сыграли матч в поддержку Тимура Файзутдинова

После встречи команды сделали совместное фото. ФОТО: МХК "Динамо Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге прошел третий матч серии плей-офф Кубка Харламова. Вновь встретились ярославский «Локо» и питерский «Динамо». Предыдущий их матч закончился серьезной травмой капитана «Динамо» Тимура Файзутдинова: игрок четвертый день находится в реанимации, врачи борются за его жизнь в больнице, а игроки – на льду.

- Вся Молодежная лига была едина – в каждом матче команды бились за Тимура Файзутдинова. И пусть сезон для нашей молодежки теперь завершен, мы благодарим каждого, кто в этот день не остался равнодушным и поддержал «Динамо» и Тимура. Спасибо всем клубам, каждому игроку в каждом городе, каждому болельщику, кто пришел на арену и кто поддерживал онлайн! Тим, мы с тобой. И ты будь с нами, - написали в социальных сетях МХК «Динамо».

Счет турнира 5:4 в пользу ярославцев. После встречи команды сделали совместное фото, а между ними – свитер Тимура с номером 77.