В Ярославской области многодетная мать забыла дать детям право на проживание в квартире

Многодетная мать не оформила своих троих детей в квартире, которую купила на материнский капитал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пошехонском районе Ярославской области многодетная мать не оформила своих троих детей в квартире, которую купила на материнский капитал.

Местный прокурор с этим вопросам обратился в суд, где было решено обязать женщину вписать детей в общую долевую собственность. Судебные пристава ее об этом уведомили.

- Женщина категорически не шла на контакт с судебным приставом. Не помогло и разъяснение того, что все равно, добровольно или принудительно, рано или поздно, но им придется исполнить решение суда. В связи с этим в отношении должницы составлен протокол о совершении административного правонарушения, и вынесено наказание в виде административного штрафа в сумме 5 000 рублей.

В случае дальнейшего игнорирования административного наказания сумма штрафа увеличится, - рассказали в УФСИН России по Ярославской области.

Кроме этого с должница должна выплатить исполнительный сбор в качестве штрафной санкции, поскольку добровольно в установленные сроки судебное решение не исполнила.