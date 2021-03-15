В Рыбинске на аварийном перекрестке установили зеркала

В Рыбинске на одном из самых аварийных перекрестке улиц Плеханова и Луначарского установили дорожные зеркала. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на одном из самых аварийных перекрестке улиц Плеханова и Луначарского установили дорожные зеркала, которые увеличивают угол обзора для водителей при повороте налево. До этого зона видимости была практически "слепой".

- Зеркала облегчат водителям обзор при совершении маневра, когда левая сторона дороги заполнена транспортными средствами. Они позволят видеть встречно идущий транспорт, поскольку дают уверенный угол обзора в 160 градусов, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. – После установки специалисты проведут настройку положения зеркал. Водителям тоже потребуется время, чтобы приспособиться пользоваться нововведением.

Высота зеркала 120 сантиметров, сделаны из прочного стекла с зеркальным покрытием, также подходят для зимнего периода. Они прикреплены к вертикальным четырёхметровым стойкам с противоположной сторон от перекрестка и стоят 100 тысяч рублей.