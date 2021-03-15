В Переславле-Залеском будут вырубать деревья рядом с Плещеевым озером

На деревьях у озера появились странные обозначения. Фото: Наталья Власова

В Переславле-Залеском на деревьях возле Плещеева озера появились красные отметки, которые обычно оставляют рабочие перед вырубкой. Увидев это, горожане забеспокоились, ведь озеро одно самых посещаемых и любимых мест в городе.

- Мало Красноэховского парка, липовой аллеи у спортшколы, мало деревьев у Ювенты, сквера на улице Менделеева - теперь мы все лишимся и уникальных деревьев у озера? Тех самых деревьев, которые служат фоном бесчисленных фотографий, где увековечивается красота нашего озера, - пишет жительница Переславля Наталья Власова.

Администрация города расставила все точки над "И" и заверила, что людям не о чем беспокоиться. Вырубаться будут только сухие и аварийные деревья.

- Уникальные виды на озеро будут максимально сохранены. Вырубаться будет только сухостой и аварийные деревья. Кроме того, предусмотрена высадка дополнительных деревьев и кустарников. Красным были отмечены деревья, которые предположительно могли мешать производственным работам, но в этом месте дорожек не будет, местность болотистая и деревья там необходимы для укрепления береговой линии. Все работы будут вестись в присутствии археологов, - пояснили в администрации Переславля-Залеского.