В Ярославской области двоих братьев и их подругу обвиняют в жестоком убийстве

В тихой деревеньке Савинское Угличского района Ярославской области убили 50-летнего мужчину. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В августе 2018 года в тихой деревеньке Савинское Угличского района Ярославской области прогремела новость об убийстве 50-летнего мужчины. Тело нашли связанным, на коже были следы от многочисленных ударов. Жил погибший один, спокойно, алкоголем не злоупотреблял.

Началось расследование, оказалось, что человека лишили жизни из-за телефона, который стоил 500 рублей.

- Женщина и двое мужчин-братьев прибыли в деревню, чтобы обокрасть местные дома. Обвиняемые пробрались в один из домов, где, по их мнению, никто не должен был находиться, и начали обыскивать жилище. Спустя несколько минут в дом вошел хозяин. Увидев мужчину, один из братьев напал на него и нанес множественные удары по голове, в том числе, найденной в доме монтировкой. Далее обвиняемые похитили сотовый телефон, стоимостью не более 500 рублей и скрылись с места преступления, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

От полученных травм мужчина скончался. Вскоре подозреваемых задержали. Под тяжестью доказательств все трое признались в содеянном. Уголовное дело направили в суд.