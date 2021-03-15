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Происшествия15 марта 2021 15:30

Рыбинские пожарные эвакуировали 19 человек из горящего дома

В том числе они спасли четырех детей
Мария Бочкарева
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Рыбинские пожарные эвакуировали 19 человек из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Ночью 13 марта в доме №4 на улице Ворошилова в Рыбинске начался пожар. Загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже. Подъезд быстро заполнился дымом, из-за чего спасателям пришлось вызывать подкрепление и работать в специальном снаряжении.

Всего из здания эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей. Медицинская помощь потребовалась только одному человеку – мужчине, которого пожарные вынесли из горящей квартиры.

С возгоранием справлялись 17 человек личного состава и 5 единиц техники, работало 4 звена газодымозащитной службы. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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