Рыбинские пожарные эвакуировали 19 человек из горящего дома Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Ночью 13 марта в доме №4 на улице Ворошилова в Рыбинске начался пожар. Загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже. Подъезд быстро заполнился дымом, из-за чего спасателям пришлось вызывать подкрепление и работать в специальном снаряжении.

Всего из здания эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей. Медицинская помощь потребовалась только одному человеку – мужчине, которого пожарные вынесли из горящей квартиры.

С возгоранием справлялись 17 человек личного состава и 5 единиц техники, работало 4 звена газодымозащитной службы. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.