В Ярославской области за избиение срочников из Тывы наказан майор

ЧП произошло в воинской части Ростова Великого. ФОТО: аппарат Уполномоченного по правам человека в Ярославской области

Ярославский гарнизонный военный суд наказал майора воинской части в Ростове Великом за избиение двух солдат-срочников из Республики Тыва. Суд расценил действия военного как превышение должностных полномочий.

Напомним, через социальные сети с жалобой на неуставные отношения обратился солдат из Тывы. По его словам, его и троих земляков притесняли по национальному признаку и третировали из-за имени «Шойгу».

На сообщение солдата отреагировал глава Тывы Шолбан Кара-Оол, в дело вмешался уполномоченный по правам человека в Ярославской области. Проверка показала, что конфликт не имел ни национального, ни религиозного подтекста.

- Он был вызван напряжением в служебных отношениях и эмоциональным состоянием подсудимого, - подчеркнул уполномоченный Сергей Бабуркин.

Конфликт подсудимого с потерпевшими произошел 9 января. Майор оказался недоволен тем, что двое солдат-срочников во время построения находились в спальном помещении, и нанес подчиненным телесные повреждения. Какие именно, не уточняется. Позже в ситуации разобрались: оказалось, что солдаты отдыхали согласно графику суточного патрулирования. На следующий день майор построил личный состав батальона и публично извинился перед пострадавшими. Те его извинения приняли.

Так как ранее подсудимый к уголовной ответственности не привлекался, на службе характеризуется положительно, является участником боевых действий и имеет государственные награды, наказание оказалось не столь суровым. Учел суд и его публичные извинения, а также просьбы пострадавших о снисхождении. Майору назначили наказание в виде штрафа.