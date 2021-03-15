Ярославец победил в Кубке мира по фристайлу

Максим Буров с наградой. Фото: Правительство Ярославской области

Максим Буров, 22-летний спортсмен из Ярославля, второй раз за свою карьеру завоевал хрустальный глобус на Кубке мира по фристайлу в направлении "акробатика".

– Максим Буров – безусловный мировой лидер в лыжной акробатике. Победителем Кубка мира по фристайлу он становится уже второй раз подряд, причем в этом году, по сути, получил титул досрочно, выиграв пять стартов подряд. Выдающийся успех! – отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Другие ярославцы тоже показали хорошие результаты. Станислав Никитин в общем зачете Кубка мира стал четвертым, Павел Кротов – пятым. Илья Буров – на 11-м месте, Арсений Вагин – на 27-м, Денис Сляднев – на 35-м.

В женском общем зачете места среди ярославских девушек распределились следующим образом: Любовь Никитина заняла 4-е место, Анастасия Прыткова – 10-е и Есения Пантюхова – 20-е.