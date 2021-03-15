Житель Ярославской области из интереса собрал боевой пистолет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками уголовного розыска задержан 24-летний житель Некоузского района. У него наши пистолет – самодельный, но вполне пригодный для стрельбы. Как пояснил молодой человек, использовать оружие в деле он не собирался, просто ему интересна тема оружия.

За свое любопытство житель Некоуза может получить срок: от трех до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, если человек добровольно сдал оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, то он освобождается от уголовного преследования. Но только в том случае, если эти предметы не были использованы при совершении преступления.