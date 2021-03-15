Где в Ярославле запрещено выгуливать собак: что говорит закон?

Вне площадок для выгула собака должна быть в наморднике Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Не так давно мэрия Ярославля опубликовала список мест, где выгул животных официально разрешен. На шесть районов города оборудовано только 12 площадок. Например, жителям Ленинского и Кировского районов, по мнению ярославских властей, нужно как-то договариваться со своими питомцами, чтобы те терпели до улицы Автозаводской. Там можно четвероногим можно спокойно сходить в туалет, не боясь общественного порицания.

Тех, кто смотрит косо на собаководов, понять можно: весной Ярославль превращается в минное поле. Перестал контролировать ситуацию – угодил в кучку. Не все хозяева собак знают, что по закону на каждую прогулку они должны брать с собой пакет с совочком и убирать отходы жизнедеятельности своего четвероногого друга. Выкидывать этот груз в урну по закону не положено. Нужно нести до мусорки и только там избавляться.

Кстати, для выгула собак рекомендовано определенное время: с 7 утра до 23 часов. Это не значит, что на прогулку нельзя выйти раньше или позже. Можно, но необходимо соблюдать закон о тишине. И еще один важный момент: в любое время дни и ночи запрещено выгуливать собак пьяным людям.

Итак, вот перечень мест, где выгул собак под запретом:

- детские площадки,

- территории ближе 30 метров от подъездов многоквартирных домов,

- территории у медицинских и образовательных учреждений,

- территории, которые относятся к учреждениям культуры и спорта,

- места массового скопления людей (за исключением парков).

В парке гулять с собакой можно, если на нее надеты намордник и поводок. Но каждый конкретный парк имеет право установить свои порядки, в том числе, и запрещать вход с животными.

Куда жаловаться, если собаководу закон не писан, а если писан, то не читан? Найти управу на человека может участковый, возможно, хватит одной беседы с нарушителем. Если хозяин пса не реагирует, пишите коллективную жалобу в администрацию района и в полицию.