Жителей области просят не приближаться к войсковой части в Переславле

В части будут проходить стрельбы Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Руководство воинской части №74400, которая находится в Переславле, просит местных жителей не подходить к территории стрельбища. На протяжении трех дней – с 16 по 18 марта – там будут проходить стрельбы из автомата Калашникова.

- Для предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей, командование части информирует о запрете прохода на территорию войскового стрельбища в указанный период, - говорится в информационном сообщении администрации Переславля-Залесского.