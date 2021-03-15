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Общество15 марта 2021 8:00

Мэр Ярославля поздравил горожан с прощеным воскресеньем, но за зимние беспорядки прощен не был

Жители припомнили мэру ушедшую зиму
Влада Красоткина
Комментарии (1)Комментарии (1)

Мэр Ярославля Владимир Волков написал трогательное поздравление для горожан, где поздравляет всех с Масленицей.

Мэр Ярославля Владимир Волков написал трогательное поздравление для горожан, где поздравляет всех с Масленицей, а также напомнил про прощеное воскресенье, день в который люди отпускают друг другу обиды.

- Прощеное воскресенье перед Великим постом мы просим у знакомых и родных прощения за вольные и невольные обиды и прощаем своих обидчиков, открываем наши сердца для добрых поступков и милосердия. Всем счастливой Масленицы! Пусть в каждом доме царит мир и любовь, благополучие и процветание! - написал на своей странице Владимир Волков.

Но ярославцы такого жеста не оценили и, кажется, не смогли простить хозяину города все неубранные дороги, полученные из-за них травмы и очереди в травмпункты. Под постом-поздравлением собралось больше 20 комментариев, часть из которых негативная.

- Какие хорошие фото праздника. Было весело. Еще бы вот фото жижи, которая была везде под ногами выложили. Она была повсеместным элементом праздника. Даже парк почистить нормально не смогли, - написал Сергей Макаренков.

- Руководство любит праздники! А что заслужило? Безобразия такого никогда не было на дорогах! Совесть потеряли? - дополняет Анна Герасимова.