Мэр Ярославля поздравил горожан с прощеным воскресеньем, но за зимние беспорядки прощен не был

Мэр Ярославля Владимир Волков написал трогательное поздравление для горожан, где поздравляет всех с Масленицей.

Мэр Ярославля Владимир Волков написал трогательное поздравление для горожан, где поздравляет всех с Масленицей, а также напомнил про прощеное воскресенье, день в который люди отпускают друг другу обиды.

- Прощеное воскресенье перед Великим постом мы просим у знакомых и родных прощения за вольные и невольные обиды и прощаем своих обидчиков, открываем наши сердца для добрых поступков и милосердия. Всем счастливой Масленицы! Пусть в каждом доме царит мир и любовь, благополучие и процветание! - написал на своей странице Владимир Волков.

Но ярославцы такого жеста не оценили и, кажется, не смогли простить хозяину города все неубранные дороги, полученные из-за них травмы и очереди в травмпункты. Под постом-поздравлением собралось больше 20 комментариев, часть из которых негативная.

- Какие хорошие фото праздника. Было весело. Еще бы вот фото жижи, которая была везде под ногами выложили. Она была повсеместным элементом праздника. Даже парк почистить нормально не смогли, - написал Сергей Макаренков.

- Руководство любит праздники! А что заслужило? Безобразия такого никогда не было на дорогах! Совесть потеряли? - дополняет Анна Герасимова.