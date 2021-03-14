Родственники хоккеиста, получившего травму на матче в Ярославле, рассказали о состоянии спортсмена

Тимур Файзутдинов получил сильный удар шайбой в голову. ФОТО: группа "МХК "Динамо Санкт-Петербург" ВКонтакте

12 марта, во время игры с ярославским "Локо" хоккеист команды "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов получил сильный удар шайбой в голову. Сейчас ярославские врачи больницы имени Соловьева сражаются за жизнь 19-летнего капитана. Медики оценивают состояние игрока как крайне тяжелое.

Родственники парня прояснили ситуацию и рассказали, что сейчас с ним происходит.

- Ребята спасибо за все что вы делаете. Вкратце, Шайба попала в сонную артерию. На 8-ой минуте завели сердце. В данный момент он интубирован полностью. Аппараты дышат за него и производят работу сердца, - написал Рамиль Файзутдинов в группе МХК "Динамо Санкт-Петербург".

Болельщики все также сильно поддерживают спортсмена и желают выздоровления, "Комсомольская правда" присоединяется к ним.