Ярославскому аэропорту запретили выпускать самолеты в рейс, использовать два авиационных двигателя и вспомогательную силовую установку. Фото: УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы Ярославля по решению арбитражного суда запретили местному аэропорту выпускать самолеты в рейс, использовать два авиационных двигателя и вспомогательную силовую установку. Также под запретом оказалось таможенное и пограничное обеспечение.

- С исковым заявлением о принятии обеспечительных мер в Арбитражный суд Ярославской области обратились представители Росимущества по делу об истребовании своего имущества из незаконного владения иностранной компанией. После в отделение судебных приставов поступило два исполнительных документа о принятии обеспечительных мер в виде запрета выпуска авиационного рейса, включая таможенное и пограничное обеспечение, а также о запрете использования двух авиационных двигателей «Д-36» и силовой установки, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Приставы выехали в аэропорт, чтоб уведомить должника в том, что будут применены принудительные меры, если он проигнорирует требования суда. Услышав это должник не стал шутить с законом и все выполнил.