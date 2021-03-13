«Как в сарае»: жительница Ярославской области опубликовала фото местной амбулатории

Амбулатория давно требует ремонта. ФОТО: Татьяна Арсенова

Жительница Ярославской области обратилась в один из пабликов ВКонтакте с просьбой об огласке. Она попросила распространить информацию о состоянии здания районной амбулатории поселка Дубки. На прикрепленных к посту фотографиях видно, что ремонт в этом заведении не делали уже очень давно, да и само здание находится уже чуть ли не в аварийном состоянии. Также женщина сообщила, что уже неоднократно направляла жалобы в Департамент здравоохранения, но ответ каждый год один и тот же: «В рамках модернизации первичного звена в здании будет проведен капитальный ремонт». Однако ни о сроках, ни о средствах, выделенных на этот ремонт, в ответах не сообщается. К тому же, как отмечает автор поста, ремонт тут не поможет.

- Нужно сносить и строить новое здание, - пишет Татьяна Арсенова.

Такая публикация вызвала бурную реакцию комментаторов. Среди них оказался и Андрей Брой – ярославский общественник. Он заявил, что необходимо срочно подготовить обращение в департамент здравоохранения, прокуратуру и главе региона, чем он и займется. Его активно поддержали многие пользователи сети. Некоторые также отметили, что подобного рода паблики очень помогают распространить действительно важную информацию. «Люди видят, что можно без особых препятствий высказаться». Под постом еще один ярославец прикрепил фотографию амбулатории, находящуюся в поселке Щедрино. Ее состояние тоже, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И, судя по остальным комментариям, таких заведений в Ярославской области очень много.

ФОТО: Татьяна Арсенова