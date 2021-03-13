Рейтинг Генпрокуратуры РФ: в Ярославской области улучшилась криминогенная обстановка

Криминогенная обстановка в Ярославской области улучшилась. Скриншот с Портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ

Генеральная прокуратура назвала регионы страны с наибольшим ростом преступности и области, где криминогенная обстановка улучшилась. Ярославская область находится на четвертом месте с конца списка и это как раз тот случай, когда такое положение дел только радует.

В прошлом году в Ярославской области 16 тысяч 88 преступлений. И по сравнению с прошлым периодом этом показатель уменьшился на 9,2%. Лучше показатели только в Республике Адыгея (-12,4%), Республике Северная Осетия-Алания (-15%) и в Чечне (-16,9%).

Рейтинг возглавил Севастополь, в котором уровень преступности увеличился сразу на 40%. В тройку антилидеров вошли Санкт-Петербург (+26,1%) и Ленинградская область (+12,8%).