Хоккеист, получивший травму на матче в Ярославле, находится в крайне тяжелом состоянии

Шайба попала в голову Тимуру Файзутдинову во время игры с ярославским "Локо". ФОТО: группа "МХК "Динамо Санкт-Петербург" ВКонтакте

Ярославские врачи больницы имени Соловьева сейчас сражаются за жизнь 19-летнего капитана хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова. Вчера, 12 марта, во время игры с ярославским "Локо" спортсмен получил сильный удар шайбой в голову. Судя по всему, снаряд попал в висок.

С игру Тимура увезли в реанимацию. Сейчас медики оценивают состояние игрока как крайне тяжелое. Проводятся все необходимые процедуры, врачи на постоянной связи с федеральными центрами.

Болельщики со всей страны пишут слова поддержки Тимуру, желают ему не сдаваться и одержать победу в этой самой главной его битве.