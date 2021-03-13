Ярославские власти отменили тендер на строительство школы в Вощажниково

На сайте Госзакупок отменили тендер на строительство школы в селе Вощажниково Борисоглебского района. Напомним, что ранее для школы планировали закупить тактильные портреты Владимира Путина, Дональда Трампа, Иосифа Сталина и других политических деятелей, а также ученых и писателей. Такие портреты необходимы для детей с нарушениями зрения, однако, в данной школе учеников с ограниченными возможностями нет. Как оказалось, по новым стандартам все учебные заведения должны строиться так, чтобы образовательный процесс был доступен для всех школьников, в том числе и тех, у которых есть проблемы со здоровьем.

Но отмена тендера вовсе не означает, что строительство школы отложено. Как пояснили зданию "Ярновости" в департаменте строительства, заказчик вносит корректировки в документацию, которые касаются стоимости объекта:

- В связи с прогнозируемым уровнем инфляции и ростом цен на строительные материалы по всей стране для увеличения суммы строительства школы заказчик был вынужден применить индекс дефлятор, рекомендованный Министерством экономического развития РФ. Таким образом, новая сумма контракта на строительно-монтажные работы будет увеличена на 40 миллионов рублей.

Новый конкурс планируют провести до конца марта. Несмотря на небольшой простой, срок сдачи школы не меняются - она должна быть построена до конца следующего года.