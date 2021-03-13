Хирургический корпус онкобольницы: как идет строительство и когда сдадут объект?

Корпус будет сдан в конце этого года Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов проверил, как идет строительство хирургического корпуса онкологической больницы. Аналогов этому проекту нет, он создавался специально для Ярославля. Когда объект начнет работать, это повысит эффективность оказания помощи онкобольным, в том числе - позволит проводить в два раза больше операций, чем сейчас. Стоимость строительства составляет 3,6 миллиарда рублей, эти деньги выделены из федерального и регионального бюджетов.

Сейчас на объекте уже сделана кровля, вставлены окна, смонтирована система отопления и запущено тепло. Идет облицовка фасада, монтируется лифтовое оборудование, двери. Началось устройство наружной сети ливневой канализации и внутренних инженерных коммуникаций.

– Данный объект мы сдадим в срок, в четвертом квартале этого года. В здании трудятся более 160 человек. На сегодня выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения, теплоснабжения, наружных медицинских газов, смонтирована и расключена станция подачи кислорода, – сообщил председатель совета директоров АО «ГК «ЕКС» Максим Крылов. – С потеплением перейдем к благоустройству. После завершения общестроительных работ и ремонта начнется оснащение корпуса оборудованием, закупки которого уже ведутся. В частности, здесь будут использованы технологии телемедицины.

Девятиэтажный хирургический корпус площадью более 20 тысяч квадратных метров рассчитан на 266 мест, из них – две койки в изоляторах при приемном отделении, 240 коек в палатных отделениях и 24 койки для отделения реанимации и интенсивной терапии.

Кроме того, обсуждается возможность открытия отделения онкоортопедии для лечения пациентов с опухолями костей и мягких тканей.