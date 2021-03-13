В ДТП в Рыбинске пострадали 6-летний мальчик и 87-летняя женщина

Три человека пострадали в аварии Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 12 марта, в Рыбинске рано утром на улице 9 Мая столкнулись машины: "Фольксваген", которой управляла 48-летняя женщина, и "Ховер", за рулем сидел 57-летнйи мужчина. По данным регионального МЧС, в аварии участвовал и третий автомобиль - "Хендай", но данных о водителе нет.

Пострадали три человека. Женщина, водитель "Фольксвагена", была с травмами госпитализирована. Получили повреждения и пассажиры "Ховера: 6-летний мальчик и 87-летняя женщина. После осмотра врачей их отпустили на амбулаторное лечение.

- На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, - пояснили в полиции.