Житель Углича украл у знакомого попугая, о котором мечтал всю жизнь Фото: Андрей АБРАМОВ

В Угличе возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Но предметом кражи стали не вещи или деньги, а живое существо - попугай.

31-летний житель Углича пришел в гости к своему случайному знакомому и увидел у него дома то, о чем мечтал всю жизнь - клетку с обычным волнистым попугаем. И решил, что пора осуществлять мечты. Почему он не купил птицу, которая стоит не так дорого, история умалчивает.

Воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры и попугая отвлекся, злоумышленник взял клетку и быстро покинул гостеприимный дом. Пропажу заметили только на следующий день и написали заявление в полицию.

- Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.