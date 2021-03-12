В Ярославской области изменили правила приема в первые классы

С 1 апреля школы разместят этот приказ у себя на сайте и начнут принимать заявления на обучение до 30 июня. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

До 15 марта школы Ярославской области должны издать документы о закреплении учебных заведений за микрорайонами муниципалитета. С 1 апреля школы разместят этот приказ у себя на сайте и начнут принимать заявления на обучение до 30 июня.

С 1 по 5 будут приказы будут изданы. Основным критерием остается близость школы к месту проживания ребенка.

Если ребенок не проживает на закрепленной территории, то для него прием начнется 6 июля при наличии свободных мест.

- Зачисление будет происходить следующим образом: сначала категории детей граждан, подлежащих приему в первоочередном порядке, затем – дети, имеющие преимущественное право приема, то есть имеющие братьев и сестер, уже обучающихся в этой школе, потом – дети, проживающие на закрепленной территории, - рассказали в департаменте.

Основные изменения в приемной кампании первоклассников в 2021 году связаны с Ярославлем, потому что откроется новая школа во Фрунзенском районе, а также школа №33 имени Карла Маркса получила новый статус и перешла на региональный уровень.