В Ярославле проходит выездная вакцинация от коронавируса

Врачи регулярно созваниваются с пациентами и следят за их состоянием.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ярославской области действует 9 медицинских бригад и 16 мобильных пунктов для выездной вакцинации жителей.
- Доставка граждан, проживающих в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно проходит с использованием автомобильного транспорта, закупленного для центров социальной защиты в муниципальных районах региона. На сегодня привлечено 18 единиц такого транспорта, - рассказали в правительстве Ярославской области.
Бригада скорой помощи выезжает в медпункт, терапевт проводит осмотр, а после вакцинация. Врачи регулярно созваниваются с пациентами и следят за их состоянием.
К маломобильным жителям, желающим привиться от COVID-19, медбригады выезжают на дом. Запись на вакцинацию осуществляется и на Едином портале госуслуг.