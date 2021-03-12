В Ярославле проходит выездная вакцинация от коронавируса

Врачи регулярно созваниваются с пациентами и следят за их состоянием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области действует 9 медицинских бригад и 16 мобильных пунктов для выездной вакцинации жителей.

- Доставка граждан, проживающих в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно проходит с использованием автомобильного транспорта, закупленного для центров социальной защиты в муниципальных районах региона. На сегодня привлечено 18 единиц такого транспорта, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Бригада скорой помощи выезжает в медпункт, терапевт проводит осмотр, а после вакцинация. Врачи регулярно созваниваются с пациентами и следят за их состоянием.

К маломобильным жителям, желающим привиться от COVID-19, медбригады выезжают на дом. Запись на вакцинацию осуществляется и на Едином портале госуслуг.