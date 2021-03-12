В больницах Ярославля начали принимать пациентов в обычном режиме

В больнице №9 начался прием в отделениях хирургии и гинекологии. Фото: Правительство Ярославской области

Постепенно привычный режим работы медучреждений Ярославля восстанавливается. В больнице №9 начался прием в отделениях хирургии и гинекологии, а также скоро откроют прием в отделении урологии.

– Если говорить о масштабах, то год неоказания плановой помощи по этим направлениям – это 5 тысяч плановых операций, – рассказал главный врач больницы №9 Станислав Белокуров. – Девятая больница обслуживает Ленинский, Заволжский и Дзержинский районы. Сейчас мы начинаем наверстывать время и темпы. Направление в стационар действует в течение месяца. Из-за пандемии плановые операции были приостановлены. Сейчас люди идут в поликлинику, берут направления у хирурга, у терапевта в стационар, приходят в приемный покой, встают в очередь, затем госпитализация и операция.

Перед тем, как лечь в стационар пациент должен пройти осмотр у терапевта. У него измерят температуру, возьмут определенные анализы и только после этого госпитализируют. Но не всем ограничениям пришел конец: свободного посещения больных пока нет.

– С 13 марта госпитализация больных ковидом будет приостановлена на Тутаевском шоссе, 31, – сообщил директор департамента здравоохранения Василий Тубашов. – На сегодня в больнице лечатся 130 человек с коронавирусной инфекцией, после выздоровления пациентов отделение закроется на тщательную дезинфекцию. Потом здание откроется для плановой медпомощи терапевтического, неврологического профилей, начнется прием пациентов с диабетической ангиопатией нижних конечностей.