На Ярославскую область снова надвигается снегопад Фото: Иван МАКЕЕВ

МЧС по Ярославской области предупреждает, что с 18:00 12 марта до 18:00 13 марта ожидается снег, метель, усиление южного ветра порывами до 15-17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежный накат.

– Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе транспорта, увеличение количества ДТП, повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, – сообщили в пресс-службе МЧС.