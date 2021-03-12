В Ярославле задержали сотрудника полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле полицейского подозревают в получении взятки.

– По данным следствия, с 2019 по 2020 год сотрудник ОМВД по Дзержинскому городскому району получал взятки от лиц, которые занимаются незаконной игорной деятельностью, – сообщает пресс-служба СК по Ярославской области. Взятки давали в обмен на информацию о предстоящих проверках сотрудниками УМВД и за оказание общего покровительства.

Сейчас проводятся сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый задержан.

Руководство УМВД уже сообщило о том, что если сотрудник окажется виновным, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности.