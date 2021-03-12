Погода в Ярославской области в выходные: морозы сменятся оттепелью

На смену морозам придут оттепели. ФОТО: сайт Центра "Фобос"

Весна медленно, но верно приходит в Ярославскую область. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», активный атлантический циклон изменит характер погоды в большинстве регионов европейской части России.

- На смену морозам придут оттепели, небосвод закроют плотные облака, мокрый снег с дождем и ночные заморозки сделают дороги и тротуары скользкими, - расстраивают ярославцев специалисты Центра.

Завтра, 13 марта, в Ярославле прогнозируется до -4 градусов днем, но ощущаться будет как -11. Ночью температура опустится до -8, по ощущениям – до -16.

В воскресенье ночью -3, а днем уже плюсовая температура - +1 градус.