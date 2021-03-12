Рыбинский путешественник нашел клад от «Орла и решки»

Тревел-блогер Дмитрий Рыбинский нашел 100 долларов и записку, оставленные ведущими передачи «Орел и решка». Клад хранился в винной бутылке, которую спрятала Настя Ивлеева в старой лодке.

О находке Дмитрий сообщил на своей странице в Instagram. Записка и деньги лежали в бутылке с сентября прошлого года. Текст послания немного расплылся, но можно прочитать, поздравление от ведущей. Сама купюра в 100 долларов не пострадала. По словам счастливчика, эта сумма станет начальной в его накоплениях на поездку в Непал.