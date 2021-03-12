Ярэнерго поблагодарили за монтаж наружного освещения для многоквартирного дома

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

В адрес филиала «Россети Центр Ярэнерго» поступила благодарность от управляющей компании за скорость и высокое качество работ по монтажу наружного освещения подъездных путей и дворовой территории по адресу ул. Панина, 3а в Ярославле.

В рамках заключенного договора дополнительного сервиса на монтаж светового оборудования энергетики установили 6 современных светодиодных светильников мощностью 50 Вт. Четыре из них расположены вдоль подъездной дороги к дому, два других освещают двор многоэтажного дома и детскую площадку. Использование энергоэффективных светильников поможет не только повысить освещенность территории, но и сэкономить значительные средства на потреблении электроэнергии.

В ходе работ специалисты филиала также смонтировали 180 метров самонесущего изолированного провода, обладающего устойчивостью к атмосферным воздействиям и высокими характеристиками безопасности.

«В процессе эксплуатации отмечена комфортность восприятия, равномерность и яркость светового потока, при этом наблюдается низкий расход электроэнергии. Жители дома также отметили перемены в своем дворе. Теперь им стало светло, комфортно и безопасно добираться домой в темное время суток», - отметили в управляющей компании.