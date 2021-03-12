Два года условно получил 39-летний житель Дзержинского района Ярославля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два года условно получил 39-летний житель Дзержинского района Ярославля, который в сентябре 2019 года поцарапал 12 чужих автомобилей.

Той злополучной ночью он вместе со своей знакомой возвращался из Тутаева в Ярославль, оба были пьяные. Для проверки документов их машину остановил патруль ГИБДД и, установив факт опьянения водителя, автомобиль отправили на спецстоянку.

До Ярославля парочка добралась на попутке. Высадили их в Брагине. Мужчина был настолько раздосадован ситуацией, что достал складной нож и им поцарапал 12 машин, припаркованных во дворе на Ленинградском проспекте.

Ущерб для хозяев машин составил более 300 тысяч рублей. Иски троих потерпевших уже удовлетворены – ярославец должен им возместить 85 тысяч рублей.

За свой поступок обвиняемый поплатится не только материально. Суд признал его виновным в повреждении чужого имущества и приговорил к двум годам лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Дзержинского района. Суд учел то, что ярославец признал свою вину и наличие у него двух малолетних детей.