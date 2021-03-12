Через Ярославскую область будет ходить туристический поезд из Москвы в Великий Новгород

Из Москвы через Великий Новгород и Углич будет ходить туристический поезд. ФОТО: сайт РЖД

С 19 марта по 18 апреля из Москвы через Великий Новгород и Углич будет ходить туристический поезд. Маршрут кольцевой: пассажиры выезжают из столицы в пятницу вечером и в воскресенье прибывают обратно.

Во время остановок в Великом Новгороде и Угличе пассажиров ждут экскурсии по достопримечательностям. Сам поезд представляет собой некий отель на колесах. Он стилизован под 1970-1980-е годы, но имеет все современные удобства: кондиционер, розетки, разъемы для зарядки гаджетов и биотуалеты.

Поезд будет уходить с Ленинградского вокзала, а обратно прибывать на Белорусский. Расписание составлено так, что и в Великий Новгород, и в Углич состав прибывает рано утром, а отправляется по маршруту вечером, чтобы у туристов было время не спеша погулять по городам.