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Происшествия12 марта 2021 10:24

Пьяный житель Рыбинска повредил две машины полиции

Мужчину заключили под стражу на пять суток
Полина Вачнадзе
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Мужчину заключили под стражу на пять суток

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске водитель «Фольксвагена» повредил две полицейские машины. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на иномарку, которая как-то неуверенно ехала по улице Софьи Перовской, и попытались ее остановить. Но водитель решил уйти от преследования.

Началась погоня, в итоге которой нарушителя все же удалось остановить в районе ГЭС. Правда, перед этим он задел два служебных автомобиля. Установлено, что 31-летний житель Рыбинска сел пьяным за руль.

За сопротивление при задержании мужчина получил пять суток ареста. Кроме того, ему грозит штраф и лишение прав, сообщает телеканал «Рыбинск40».

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